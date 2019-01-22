Турция выведет на орбиту новый спутник

22 января 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция выведет на орбиту новый спутник KILIÇSAT, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что данный проект разрабатывается со стороны Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции при поддержке турецкой оборонной компании - Aselsan.

Сообщается также, что запуск KILIÇSAT на орбиту состоится во второй половине 2021 года.

Напомним, что первый турецкий разведывательный спутник RASAT был запущен в 2011 году. 18 декабря 2012 года Турция запустила с китайской базы "Жиугуан" свой второй спутник Göktürk-2, который используется в оборонных целях.

Отметим, что турецкий отечественный спутник Turksat 5A будет выведен на орбиту в 2020 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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