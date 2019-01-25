Турция не будет вести диалог на высшем уровне с Сирией – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция не будет вести диалог на высшем уровне с Сирией, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Башар Асад является виновником гибели около одного миллиона безвинных людей.

Комментируя возможное начало новых антитеррористических операций на севере Сирии, Эрдоган отметил, что местное население в Ракке и Манбидже ждет турецкую освободительную армию.

Он также подчеркнул, что создание зоны безопасности на севере Сирии является очень важным для Турции.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию протяженностью 460 километров вдоль сирийской границы с Турцией. В случае создания данной зоны она будет состоять из двух частей. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и продолжится до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и продолжится до Джараблуса, который был освобожден от террористов «Исламского государства» (ИГ) в ходе операции «Щит Евфрата» проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, в зону безопасности не войдет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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