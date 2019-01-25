Две оппозиционные партии Турции договорились о союзе в муниципальных выборов

БАКУ /Trend/ - Лидеры Народно-республиканской партии (CHP) и «İyi Parti» Кемаль Кылычдароглу и Мэраль Акшенер договорились о союзе своих структур на предстоящих муниципальных выборах.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что ранее о союзе на муниципальных выборах договорились Партия националистического движения (MHP) и Партия справедливости и развития (ПСР).

Напомним, что муниципальные выборы в Турции состоятся 31 марта 2019 года.

Муниципальные выборы в стране проводятся каждые пять лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.