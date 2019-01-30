В Турции задержаны около 50 пилотов ВВС

30 января 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена) в Анкаре задержаны 48 пилотов ВВС. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что среди задержанных три полковника, четыре лейтенанта и четыре майора.

Согласно информации, все задержанные имели тесные связи с террористической организацией «FETO».

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» из ВС Турции были уволены 15 153 человека.

По словам Акара, чистка в рядах ВС Турции продолжится.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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