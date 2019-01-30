К концу года инфляция в Турции ожидается на уровне 14,6% – Центробанк

БАКУ /Trend/ - К концу текущего года в Турции ожидается инфляция на уровне 14,6 процента, сказал глава Центробанка страны Мурат Четинкая.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Четинкая, также ожидается, что к концу 2020 года инфляция в Турции составит 8,2 процента, а к концу 2021 года - 5,4 процента.

Напомним, что, по данным института статистики Турции (TUİK), в декабре 2018 года инфляция в Турции составила 20,30 процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.