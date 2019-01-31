Совет национальной безопасности Турции рассмотрел меры по борьбе с терроризмом на границе с Сирией

Совет национальной безопасности Турции на своем заседании в среду, прошедшем под председательством президента страны Тайипа Эрдогана, рассмотрел меры по противодействию террористическим организациям на турецко-сирийской границе, говорится в заявлении, как передает Trend распространенном по итогам заседания.

"Совбез рассмотрел ход операций, которые Турция проводит в стране и за ее пределами, против террористических группировок ИГ, РПК/YPG. Были также рассмотрены меры по противодействию этим организациям на южных границах Турции. Был вновь повторен призыв в адрес иностранных государств отказаться от поддержки террористических группировок, с которыми Турция намерена продолжать решительную борьбу", - говорится в документе.

Отмечается, что Анкара требует от зарубежных государств выдать ей граждан страны, которых она обвиняет террористической деятельности.

"Учитывая положительные результаты дипломатических усилий и военных операций в приграничных районах Сирии, была подтверждена наша решительная позиция относительно сохранения существующего статуса Идлиба (как зоны деэскалации), ускорения реализации дорожной карты по Манбиджу и договоренностей по территории Сирии к востоку от Евфрата", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что "создание конституционной комиссии в Сирии внесет значительный вклад в установление мира и стабильности, сыграет большую роль в преодолении существующего кризиса, а также поможет возвращению миллионов сирийских беженцев".

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