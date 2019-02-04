Автомобильный рынок Турции сократился почти на 60%

БАКУ /Trend/ - В январе 2019 года автомобильный рынок Турции сократился на 59 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, и составил 14,3 тысячи единиц.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию автомобильных дистрибьюторов (ODD) Турции.

В сообщении отмечается, что за отчетный период в Турции было продано 5 автомобилей с электрическим и 131 единиц автомобилей с гибридным двигателем.

Согласно информации в январе 2019 года граждане Турции в целом предпочли автомобили с кузовом седан.

«На машины с кузовом седан приходится 48,7 процента всех продаж автомобилей в Турции», - говорится в сообщении ODD

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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