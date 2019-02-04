Россия и Турция достигли договоренности о дорожной карте по Манбиджу

4 февраля 2019 21:50 (UTC+04:00)

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара достигла с Москвой договоренности о реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в Манбидже, который был от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

Согласно документу, террористы PYD/YPG должны быть выведены из города.

"Дорожная карта по Манбиджу давно должна была быть реализована, тактика затягивая никому пользы не принесет. И ее скорейшая реализация со стороны двух союзников по НАТО будет полезна и нашим отношениям, и стабилизации в Сирии. Мы договорились с россиянами насчет того, что эта дорожная карта должна быть реализована так, как мы обговаривали ее с американцами", - сказал Калын журналистам.

Он добавил, что эта тема будет обсуждаться на заседании рабочей группы США и Турции по Сирии, которое пройдет в Вашингтоне 5 февраля.

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