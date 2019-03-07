Приобретая ЗРК С-400 Анкара выступает исключительно из своих национальных интересов

7 марта 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приобретая российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Анкара выступает исключительно из своих национальных интересов, сказал вице-президент страны Фуат Октай. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Октая, Турция не откажется от закупки российских ЗРК С-400.

Вице-президент отметил, что закупка российских ЗРК С-400 это выбор Турции, и не кто не в праве помешать Анкаре.

Отметим, что США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России ЗРК С-400. Вашингтон, в частности, предупредил Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-президент Турции заявил о готовности ВС к новым операциям на севере Сирии
Турция 12:02
Эрдоган: Анкара не намерена отказываться от приобретения С-400
Турция 00:45
В Турцию прибыл спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри
Турция 5 марта 10:28
Турция не откажется от покупки российских ЗРК С-400 – министр
Турция 20 февраля 13:16
Анкара не откажется от закупки российских ЗРК С-400 - турецкая парламентская комиссия
Турция 14 февраля 12:08
Президент Турции передает свои полномочия вице-президенту
Турция 14 февраля 11:55
Лента новостей
Узбекистан и Татарстан планируют совместно развивать IT-технологии
ИКТ 12:55
Дмитрий Медведев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем
Политика 12:54
Обнародованы правила приема в первый класс лицеев и гимназий Баку
Общество 12:53
Россия поставит Туркменистану газотурбинные двигатели
Бизнес 12:47
Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем
Политика 12:46
SOCAR значительно сократила потери газа в Азербайджане
Энергетика 12:44
Национальный банк о росте ВВП в Казахстане
Финансы 12:39
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового детсада-яслей в Шамахы
Политика 12:35
Активизированы переговоры по поставкам туркменского газа в Европу
Энергетика 12:35