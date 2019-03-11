Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле прекратит работу в начале апреля

БАКУ /Trend/ - Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле прекратит работу шестого апреля, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Шестого апреля в 02:00 по местному времени состоится последний полет из аэропорта имени Ататюрка.

Как сообщалось ранее, процесс демонтажа и вывоза оборудования из этого аэропорта в новый аэропорт в Стамбуле был перенесен на март 2019 года.

Напомним, что 29 октября 2018 года в Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан.

Третий аэропорт Стамбула построен в районе озера Теркос в северной части города.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство обошлось в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

На строительство были выделены кредиты со стороны следующих турецких банков: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Новый аэропорт в Стамбуле до конца декабря 2018 года обслужил 95,3 тысячи пассажиров.

На внутренних рейсах были обслужены 65,1 тысячи, международных - 30,2 тысячи пассажиров.

За указанный период были осуществлены 718 полетов, 487 из которых на внутренних рейсах, 231 - на международных.

Официальный курс на 11 марта - 5.4642 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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