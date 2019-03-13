В Турции разработаны прототипы беспилотного наземного транспорта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Турции разработаны прототипы беспилотного наземного транспорта. Об этом написал в своем микроблоге в соцсети Twitter министр оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает в среду Trend.

Демир отметил, что Турция делает все возможное для усиления и развития оборонной промышленности.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам не импортировать продукцию оборонной промышленности. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

По его словам, в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - отметил Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.