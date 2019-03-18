В Турции отмечают два праздника

БАКУ /Trend/ - В Турции сегодня отмечают два праздника - 104-ю годовщину победы при Чанаккале и день освобождения от террористов сирийского Африна. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

В церемонии, посвященной годовщине победы при Чанаккале, принимают участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и другие официальные лица.

Выступая с речью на церемонии, президент Эрдоган выразил надежду на то, что турецкий народ больше не столкнется с испытанием, подобным битве при Чанаккале.

«Но если подобная угроза все-таки возникнет, мы, несомненно, устраним ее, точно так же, как это сделали наши деды в ходе битвы при Чанаккале 104 года назад», - сказал Эрдоган.

Отметим, что 20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

18 марта 2018 года в 08:30 по местному времени при поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн, установив над городом полный контроль. Большая часть террористов бежала из города.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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