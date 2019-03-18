Иран и Турция провели совместную операцию против РПК – Глава МВД

18 марта 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран и Турция провели совместную операцию против террористической организации РПК, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сойлу, ирано-турецкая операция против РПК началась сегодня 08:00 по местному времени.

«Общественность будет уведомлена об итогах совместной операции», - сказал Сойлу.

Отметим, что шестого марта глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что Турция и Иран проведут совместные операции против террористической организации РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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