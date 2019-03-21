ОИС проведет совещание в связи с терактами в Новой Зеландии

21 марта 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция созвала совещание Организации исламского сотрудничества (ОИС) в связи с терактами, произошедшими в Новой Зеландии. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении МИД Турции.

"Турция, как председатель Организации исламского сотрудничества созывает срочное совещание в связи с терактами, произошедшими 15 марта в Новой Зеландии. В этом контексте 22 марта 2019 года под председательством министра иностранных дел Турции будет проведено совещание чрезвычайного исполнительного комитета ОИС на министерском уровне. На совещание также приглашены представители международных организаций, таких как ООН, ЕС и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, 50 человек погибли, двадцать ранены. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

В одной из мечетей огонь открыл гражданин Австралии ультраправых взглядов - уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.

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