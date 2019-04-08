В восточной провинции Турции запрещено проведение общественных мероприятий

8 апреля 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В восточной турецкой провинции Карс запрещено проведение общественных мероприятий, митингов и шествий. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на сообщение мэрии города.

В сообщении отмечается, что эта мера предпринята в целях обеспечения общественной безопасности в провинции, предотвращения провокационных действий.

Напомним, что 31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Оглашены сроки реализации нового совместного проекта Азербайджана и Турции
Турция 11:13
Новый глава муниципалитета турецкой провинции снес все двери в муниципалитете
Турция 6 апреля 10:17
Последнее слово по итогам выборов за ЦИК страны - Эрдоган
Турция 5 апреля 16:32
Правящая партия Турции заявила о значительном росте числа голосов в Стамбуле за Йылдырыма
Турция 5 апреля 10:39
Минтранс Турции о строительстве логистического центра в Карсе
Турция 4 апреля 21:16
Правящая партия Турции предоставила факты фальсификации свыше 10 тысяч голосов на муниципальных выборах
Турция 4 апреля 16:37
Лента новостей
Китай выделит крупный кредит на строительство двух ГЭС в Узбекистане
Энергетика 11:26
В ходе встречи президентов Турции и России будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе
Турция 11:24
Объем ипотечных кредитов в Азербайджане значительно вырос
Финансы 11:15
Оглашены сроки реализации нового совместного проекта Азербайджана и Турции
Турция 11:13
SOCAR построит Центр исследований и разработок в нефтехимической сфере в Турции
Энергетика 11:10
Китай выделит крупный кредит на строительство двух ГЭС в Узбекистане
Энергетика 11:09
Baku Electronics – 25 лет на рынке! (ФОТО)
Бизнес 11:00
Народная артистка Азербайджана срывала в Баку афиши Лолиты (ВИДЕО)
Культура 10:55
Более половины казахстанцев покупает автомобили местной сборки
Бизнес 10:43