В восточной провинции Турции запрещено проведение общественных мероприятий

БАКУ /Trend/ - В восточной турецкой провинции Карс запрещено проведение общественных мероприятий, митингов и шествий. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на сообщение мэрии города.

В сообщении отмечается, что эта мера предпринята в целях обеспечения общественной безопасности в провинции, предотвращения провокационных действий.

Напомним, что 31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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