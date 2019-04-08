Эрдоган выразил надежду на переход Турции на нацвалюты в расчетах с Россией

8 апреля 2019 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что страна сможет в скором времени перейти на расчеты с Россией в национальных валютах, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Москве на встрече с представителями российских и турецких деловых кругов, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что это нацелено на то, чтобы защищаться от манипуляций на валютных рынках.

Эрдоган также особо отметил сотрудничество России и Турции в энергетической сфере.

«Как АЭС Аккую, так и Турецкий поток, и Голубой поток являются стратегическими проекты долгосрочного плана. До конца года у нас цель – закончить континентальную часть Турецкого потока", - заявил турецкий лидер.

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