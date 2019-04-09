Турция и Катар проведут политконсультации

БАКУ /Trend/ - Турция и Катар проведут политические консультации в рамках визита в Анкару главы МИД Катара Шейха Мухаммеда бин Абдеррахмана аль-Тани. Об этом Trend сообщили во вторник в МИД Турции.

Визит состоится сегодня.

«В рамках визита глава МИД Катара проведёт встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой будут обсуждены двусторонние отношения стран», - сказали в МИД Турции

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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