Турция и Катар проведут политконсультации

9 апреля 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Катар проведут политические консультации в рамках визита в Анкару главы МИД Катара Шейха Мухаммеда бин Абдеррахмана аль-Тани. Об этом Trend сообщили во вторник в МИД Турции.

Визит состоится сегодня.

«В рамках визита глава МИД Катара проведёт встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой будут обсуждены двусторонние отношения стран», - сказали в МИД Турции

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турецкое агентство поможет Узбекистану в повышении туристического потенциала
Бизнес 14:30
Honda закроет свой завод в Турции в 2021 году
Турция 05:18
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Турции в сфере ВТС
Россия 8 апреля 22:43
Эрдоган назвал покупку у России С-400 суверенным правом Турции
Турция 8 апреля 21:59
Путин назвал переговоры с Эрдоганом конструктивными
Россия 8 апреля 21:43
Путин и Эрдоган обсудили С-400
Россия 8 апреля 21:14
Лента новостей
Армения принимает принципиальную позицию Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 15:10
Бесплатная фотосессия с Барбоскиными в Баку
Культура 15:09
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий (ФОТО)
Финансы 15:02
В ООН призвали стороны конфликта в Ливии соблюдать гуманитарное право
В мире 14:59
Биологи выяснили, где находится главный "сборочный цех" вируса гриппа
В мире 14:59
Известные азербайджанские артисты посвятили концерт Сулейману Рустаму
Культура 14:58
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в условиях мировых цен на нефть, рассчитывают быть конкурентоспособными благодаря модернизации
Беларусь 14:55
В Турции незначительно выросли объемы грузовых авиаперевозок
Бизнес 14:47
В Казахстане растет доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны
Бизнес 14:41