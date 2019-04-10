Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока – Эрдоган

10 апреля 2019 09:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле этого года.

Он отметил, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Отметим, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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