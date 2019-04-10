Армянская диаспора зарабатывает на так называемом «геноциде» - правящая партия Турции

БАКУ /Trend/ - Армянская диаспора зарабатывает на так называемом «геноциде», сказал пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, несмотря на то, что Турция неоднократно заявляла о готовности открыть архивы 1915 года, Армения противится этому и отказывается открывать свои архивы.
Он отметил, что армянская диаспора вредит армянскому народу, и претензии касательно так называемого «геноцида» прежде всего вредят самим же армянам, которые живут в нищете в своей стране.
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.