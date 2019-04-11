Решение парламента Италии не имеет никакой силы - глава МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Решение парламента Италии не имеет никакой силы по так называемому "геноциду армян" не имеет никакой силы. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter глава МИД Турции Мвлют Чавушоглу.

"Данное решение Палаты представителей парламента Италии не имеет никакой силы, как и все попытки политизировать историю. Неприемлемо, чтобы парламент Италии становился инструментом в игре, организованной с целью привлечения голосов на сторону ксенофобской партии на выборах в Европарламент", - написал глава МИД.

Отметим, что итальянский парламент принял резолюцию, рекомендующую правительству страны признать события 1915 года в Османской империи в качестве так называемого "геноцида армян".

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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