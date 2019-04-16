Генштаб Турции будет конкурировать с Пентагоном – минобороны

БАКУ /Trend/ - Новое здание Генштаба Турции, строительство которого завершилось в Анкаре, будет конкурировать с Пентагоном, сказал министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, новое здание Генштаба Турции было построено по поручению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отметим, что ранее СМИ Турции распространяли информацию о том, что после завершения строительства нового здания Генштаба страны, старое здание будет функционировать как военный музей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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