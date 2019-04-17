Зариф поблагодарил Турцию за отказ поддержать санкции США в отношении Ирана

БАКУ /Trend - Позиция Анкары по отношению американских санкций в отношении Ирана удовлетворяет Тегеран, и мы благодарны Турции за такую поддержку, сказал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Анкаре во время совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает в среду Trend.

По словам Зарифа, Турция в очередной раз доказала, что ее отношения с Ираном очень важны и направлены на благополучие двух народов.

Отметим, что сегодня глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в Анкару с рабочим визитом.

Напомним, что пятого ноября 2018 года вступили в силу очередные санкции США против Ирана. Санкциями охвачена сфера экспорта нефти. Вашингтон задался целью довести экспорт иранской нефти до нуля, призвав всех ее покупателей отказаться от таких закупок.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа 2018 года часть санкций против Ирана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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