Береговая охрана Турции задержала судно с 5 тоннами наркотиков

19 апреля 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция заявила о задержании судна с 5 тоннами наркотиков в международных водах у берегов Ливии в Средиземном море. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что судно с наркотиками плавало под флагом Турции.

На борту находились 14 членов экипажа, в том числе одна женщина.

Сообщается, что данная операция в сфере борьбы с наркоторговлей является самой крупной в истории современной Турции.

В настоящее время корабль буксируется в территориальные воды Турции у побережья Измира.

По данным СМИ, операция проводилась береговой охраной и МВД Турции.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
виттер: @rhafizoglu

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