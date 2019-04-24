Перестрелка в развлекательном центре в Турции, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - Во время перестрелки в одном из развлекательных центров в турецкой провинции Нигде погибли два человека. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате инцидента ранены четыре человека, состояние одного из которых оценивается как крайне тяжелое.
Погибшие и пострадавшие - граждане Турции.
О деталях инцидента не сообщается.
По факту возбуждено уголовное дело.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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