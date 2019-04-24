Перестрелка в развлекательном центре в Турции, есть погибшие

24 апреля 2019 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время перестрелки в одном из развлекательных центров в турецкой провинции Нигде погибли два человека. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате инцидента ранены четыре человека, состояние одного из которых оценивается как крайне тяжелое.

Погибшие и пострадавшие - граждане Турции.

О деталях инцидента не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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