Перестрелка в развлекательном центре в Турции, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - Во время перестрелки в одном из развлекательных центров в турецкой провинции Нигде погибли два человека. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате инцидента ранены четыре человека, состояние одного из которых оценивается как крайне тяжелое.

Погибшие и пострадавшие - граждане Турции.

О деталях инцидента не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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