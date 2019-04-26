Армения не открыла архивы 1915 года – МИД Турции

26 апреля 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения не открыла свои архивы 1915 года, сказал официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Армения открыла лишь часть архивов, которые поддерживают армянские претензии по поводу событий 1915 года.

Отметим, что ранее в правительстве Турции сказали, что Армения боится открывать свои архивы 1915 года, так как после этого весь мир получит доказательства того, что события 1915 года являются не «геноцидом армян», а напротив, истреблением и геноцидом мусульманского населения в Османской империи со стороны армянских бандформирований.

В правительстве Турции отметили, что Анкара еще в 2005 году обратилась к Еревану по вопросу открытия архивов 1915 года и создания совместной независимой комиссии для расследования событий того периода.

«Если бы события 1915 года действительно были бы «геноцидом армян», то Ереван с готовностью открыл бы эти архивы», - сказали в правительстве.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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