Если бы в 1915 году имел место «геноцид», то сегодня на Западе не было бы ни одного армянина – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Если бы в 1915 году имел место «геноцид», то сегодня на Западе и в соседних странах не было бы ни одного армянина, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя событие 1915 года. Об этом в субботу пишет Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

«Турция не стыдиться своей истории, напротив гордится ею», - сказал Эрдоган.

Глава государства также отметил, что Турция отрыла свои архивы для расследования событий 1915 года.

Отметим, что ранее в правительстве Турции сказали, что в Армении боятся открыть свои архивы по событиям 1915 года, так как после этого весь мир получит доказательства того, что эти события являются не «геноцидом армян», а напротив, истреблением и геноцидом мусульманского населения в Османской империи со стороны армянских бандформирований.

В правительстве Турции отметили, что Анкара еще в 2005 году обратилась к Еревану по вопросу открытия архивов 1915 года и создания совместной независимой комиссии для расследования событий того периода.

«Если бы события 1915 года действительно являлись бы «геноцидом армян», то Ереван с готовностью открыл бы эти архивы», - сказали в правительстве.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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