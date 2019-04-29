В Турции заявили о ликвидации около 160 террористов

29 апреля 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В апреле в рамках операций против Рабочей партии Курдистана (РПК) и других террористических организаций были ликвидированы 159 террористов. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Ведомство отмечает, что борьба с терроризмом является приоритетом для Турции.

«Турция, как и ранее, будет вести активную борьбу с терроризмом», - говорится в сообщении минобороны.

Отметим, что сегодня на севере Ирака были ликвидированы 14 террористов РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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