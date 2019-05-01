Полиция Стамбула оградила площадь Таксим

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула оградила городскую площадь Таксим в связи с ожидающими первомайскими митингами, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что также перекрыты автомобильные дороги, ведущие в направлении площади Таксим.

Согласно данным СМИ, сегодня в Стамбуле состоятся митинги в связи с днем солидарности трудящихся.

Сообщается, что турецкие власти официально разрешили провести митинги в стамбульских районах Бакыркёй и Малтепе.

Отметим, что в 2010 году власти Турции разрешили проведение первомайского митинга на площади Таксим, а в 2013 году был вновь введен запрет на это.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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