Полиция Стамбула оградила площадь Таксим

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула оградила городскую площадь Таксим в связи с ожидающими первомайскими митингами, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что также перекрыты автомобильные дороги, ведущие в направлении площади Таксим.
Согласно данным СМИ, сегодня в Стамбуле состоятся митинги в связи с днем солидарности трудящихся.
Сообщается, что турецкие власти официально разрешили провести митинги в стамбульских районах Бакыркёй и Малтепе.
Отметим, что в 2010 году власти Турции разрешили проведение первомайского митинга на площади Таксим, а в 2013 году был вновь введен запрет на это.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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