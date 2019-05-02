Точная дата визита Трампа в Турцию неизвестна – МИД Турции

2 мая 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Точная дата визита президента США Дональда Трампа в Турцию неизвестна, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу , сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, власти Турции пригласили президента США в Турцию и в настоящее врем ведутся переговоры по подготовке визита.

Чавушоглу добавил, что в ходе визита ожидается обсуждение двусторонних отношений стран и ряда других вопросов.

Отметим, что накануне ряд турецких СМИ сообщил, что Дональд Трамп в скором времени может посетить Турцию.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, в Анкаре надеются, что президент США Дональд Трамп посетит Турцию.

По словам Калына, в Анкаре неоднократно заявляли о готовности принять Дональда Трампа, и президент Реджеп Тайип Эрдоган лично приглашал его приехать в страну. Пресс-секретарь отметил, что в администрации президента США также не исключают визита Трампа в Анкару в течение 2019 года

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Санкции США в отношении Ирана негативно влияют на весь регион – МИД Турции
В мире 15:47
Компания Обамы снимет сериал об администрации Трампа
В мире 15:03
Трамп принял в Белом доме тайваньского миллиардера Терри Гоу
В мире 14:14
Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы
США 06:06
США и Китай могут объявить о достижении договоренности по торговле к 10 мая
США 1 мая 23:22
Спецпрокурор Мюллер в мае даст показания Конгрессу
США 1 мая 20:18
Лента новостей
На газовом конгрессе в Авазе представят отчет по газопроводному проекту ТАПИ
Энергетика 16:23
Глава Альянса цивилизаций: Азербайджан вносит большой вклад в дело сохранения мира
Политика 16:17
Volkswagen потерял 30 миллиардов евро из-за "дизельного скандала" в США
В мире 16:11
В Душанбе предпринимателя приговорили к 6 годам за ввоз партии низкокачественных лекарств
Центральная Азия 15:56
Президент Ильхам Алиев: Посредством «Бакинского процесса» Азербайджан поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог
Политика 15:53
В Бишкеке открылась выставка, посвященная экологии
Центральная Азия 15:53
ЕБРР представил рекомендации по диверсификации экономики Азербайджана
Бизнес 15:51
Санкции США в отношении Ирана негативно влияют на весь регион – МИД Турции
В мире 15:47
Новый фильм Тарантино будет показан на Каннском кинофестивале
В мире 15:43