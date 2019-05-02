Точная дата визита Трампа в Турцию неизвестна – МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Точная дата визита президента США Дональда Трампа в Турцию неизвестна, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу , сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, власти Турции пригласили президента США в Турцию и в настоящее врем ведутся переговоры по подготовке визита.

Чавушоглу добавил, что в ходе визита ожидается обсуждение двусторонних отношений стран и ряда других вопросов.

Отметим, что накануне ряд турецких СМИ сообщил, что Дональд Трамп в скором времени может посетить Турцию.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, в Анкаре надеются, что президент США Дональд Трамп посетит Турцию.

По словам Калына, в Анкаре неоднократно заявляли о готовности принять Дональда Трампа, и президент Реджеп Тайип Эрдоган лично приглашал его приехать в страну. Пресс-секретарь отметил, что в администрации президента США также не исключают визита Трампа в Анкару в течение 2019 года

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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