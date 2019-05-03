Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в "Турецкий поток"

3 мая 2019 01:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция выступает за подключение Боснии и Герцеговины в реализацию проекта газопровода "Турецкий поток". Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция окажет всестороннюю поддержку в вопросе прохождения газопровода "Турецкий поток" через Боснию и Герцеговину", - сказал Эрдоган.

По его словам, экономическое развитие Боснии и Герцеговины будет способствовать процветанию, стабильности и единству этой страны.

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