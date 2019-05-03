В Стамбуле открылась самая большая соборная мечеть в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле состоялось открытие самой большой соборной мечети в Турции - «Büyük Çamlıca Camisi». Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В церемонии открытия мечети принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также религиозные деятели и официальные лица из разных стран.

Высота мечети составляет 72 метров, что символизирует число проживающих в Стамбуле национальностей.

Внутри купола написано 16 имён Аллаха в честь 16 тюркских государств. В мечети также функционирует музей, занимающий 11 тысяч квадратных метров и библиотека, на площади в 3,5 тысячи квадратных метров.

Отметим, что накануне сообщалось, что сегодня после пятничной молитвы в Стамбуле состоится открытие новой соборной мечети «Büyük Çamlıca Camisi».

Новая соборная мечеть «Büyük Çamlıca Camisi» станет одним из новых символов Стамбула.

Строительство мечети, где одновременно смогут молиться 63 тысяч человек, началось шесть лет тому назад.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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