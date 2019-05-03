В Стамбуле открылась самая большая соборная мечеть в Турции (ФОТО)

3 мая 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле состоялось открытие самой большой соборной мечети в Турции - «Büyük Çamlıca Camisi». Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В церемонии открытия мечети принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также религиозные деятели и официальные лица из разных стран.

Высота мечети составляет 72 метров, что символизирует число проживающих в Стамбуле национальностей.

Внутри купола написано 16 имён Аллаха в честь 16 тюркских государств. В мечети также функционирует музей, занимающий 11 тысяч квадратных метров и библиотека, на площади в 3,5 тысячи квадратных метров.

Отметим, что накануне сообщалось, что сегодня после пятничной молитвы в Стамбуле состоится открытие новой соборной мечети «Büyük Çamlıca Camisi».

Новая соборная мечеть «Büyük Çamlıca Camisi» станет одним из новых символов Стамбула.

Строительство мечети, где одновременно смогут молиться 63 тысяч человек, началось шесть лет тому назад.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Стамбуле отроется крупнейшая в Турции соборная мечеть
Турция 2 мая 15:22
В Стамбуле произошла массовая драка между гражданами Афганистана, есть погибшие и раненные
Турция 2 мая 11:10
В Стамбуле состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
Политика 1 мая 13:46
Азербайджан примет участие в выставке «IDEF-2019» в Стамбуле
Политика 29 апреля 15:45
Задержанный в Стамбуле агент спецслужб ОАЭ покончил с собой
Турция 29 апреля 10:18
В Турции эвакуированы жители свыше 30 зданий
Турция 27 апреля 09:21
Лента новостей
Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию
Энергетика 18:32
Kapital Bank принял участие в Глобальной ежегодной встрече BAFT
Финансы 18:09
Expressbank вернул клиентам кэшбек на сумму свыше 400 000 манатов
Финансы 18:08
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
Финансы 18:06
Объем ипотечных кредитов в Азербайджане вырос
Финансы 18:05
Загрузка отелей на Шри-Ланке упала на 70% после взрывов на острове
В мире 18:01
Туркменистан проводит модернизацию энергетической инфраструктуры северного региона страны
Бизнес 18:01
Замминистра МВД: Сообщения о незаконной торговле человеческими органами в Азербайджане не находят подтверждения
Общество 17:56
Десятки человек стали жертвами межобщинных столкновений в Эфиопии
В мире 17:56