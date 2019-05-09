В Турции зафиксировано два землетрясения

9 мая 2019 23:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции в Мраморном море зафиксированы два землетрясения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Первое землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 18.56 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 15,4 километра.

Второе землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 19.05. Очаг залегал на глубине 12,6 километра.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

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