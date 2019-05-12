В Турции десять человек пострадали в драке со стрельбой в кафе

12 мая 2019 15:40 (UTC+04:00)

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, два человека начали спорить в одном из кафе этого района, после чего ссора переросла в драку. Затем один из них достал ружье и открыл беспорядочную стрельбу внутри кафе.

Как сообщает телеканал, пострадавшие были доставлены в больницу при медфакультете Сельджукского университета. Подозреваемые скрылись, их ищет полиция.

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