В Турции задержано свыше 40 сотрудников правоохранительных органов

13 мая 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) в Анкаре и четырех провинциях страны задержаны 46 сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в ходе следствия было установлено, что все они имели тесные связи с террористами FETO.

Отметим, что за последние семь месяцев в рамках борьбы с террористическим движением FETO из ВС Турции были уволены 1076 военнослужащих.

В частности, 624 из них служили в сухопутных войсках, 107 - в ВМС и 345 - в ВВС.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции задержаны более 50 военных
Турция 3 мая 12:23
В Турции задержаны свыше 200 военных
Турция 26 апреля 09:16
Эрдоган заявил о сохраняющемся присутствии сторонников FETO в госучреждениях
Турция 10 апреля 18:06
В Турции задержан глава полицейской службы
Турция 14 марта 15:34
В Турции задержаны около 300 военных
Турция 22 февраля 09:33
Полиция Турции приводит операцию в Анкаре
Турция 12 февраля 10:48
Лента новостей
Совет печати: В Азербайджане на долю женщин приходится около половины сотрудников медиа
Общество 11:54
В Азербайджане могут быть созданы региональные убежища для жертв насилия
Общество 11:50
В Германии считают, что соглашение по иранскому атому важно для безопасности Европы
В мире 11:48
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение почти в 5 раз
Финансы 11:39
Военные вертолеты Азербайджана прибыли в Турцию для участия в учениях (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:38
ЕБРР выделит Узбекистану кредит в $60 млн
Бизнес 11:33
Открывается авиарейс из Астрахани в Баку
Бизнес 11:29
ЕС продолжит поддерживать совместный всеобъемлющий план действий всеми средствами, заявила Могерини
В мире 11:28
В Эквадоре не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом
В мире 11:23