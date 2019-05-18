Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле

18 мая 2019 05:55 (UTC+04:00)

Танкер Vitaspirit под флагом Мальты врезался в субботу в исторический особняк, расположенный на берегу пролива Босфор в Стамбуле. Об этом сообщила газета Daily Sabah, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенному заявлению администрации Стамбула, сухогруз перевозил ячмень по маршруту Россия - Саудовская Аравия. Ранее издание писало о том, что судно следовало из Египта на Украину. Причиной столкновения танкера со зданием называют остановку двигателя.

Ранее турецкое издание писало также о неполадках в системе рулевого управления. В результате инцидента, произошедшего около 16:00 по местному времени (совпадает с московским), никто не пострадал.

По данным газеты, особняк был построен в XVIII веке, а в настоящее время используется для проведения свадеб и концертов. Его ориентировочная стоимость на рынке недвижимости составляет порядка $85 млн. После столкновения здание было серьезно повреждено, полностью разрушены стены на втором и третьем этажах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
Россия 00:22
Турецкая компания вложила десятки миллионов в геологоразведку золотоносных руд Казахстана
Бизнес 17 мая 22:42
Турецкая компания AtaPack наладит экспорт своей продукции в Азербайджан
Бизнес 17 мая 20:29
Антимонопольный орган Турции одобрил сделку SOCAR и EWE Turkey Holding
Энергетика 17 мая 16:19
Турецкая компания вложится в строительство завода в Казахстане
Бизнес 17 мая 16:00
В Азербайджане создано совместное агропроизводство с участием турецкого бизнеса
Бизнес 17 мая 15:40
Лента новостей
Японские туристы эвакуированы с вулкана на Камчатке
Россия 06:20
В цветочном магазине в Азербайджане обнаружено 100 кг непригодного к употреблению мяса
Происшествия 06:11
Азербайджан и Вьетнам наладят сотрудничество в сфере туризма
Экономика 06:01
Депутат: Каждый азербайджанец должен поддерживать Президента на международных мероприятиях
Политика 06:00
Грузинская компания инвестирует в разработку металлов 2 млн лари
Энергетика 05:57
Зияфет Аскеров: Безопасность в Азербайджане обеспечивается на самом высоком уровне
Политика 05:49
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста своего советника
Другие страны 05:36
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за нападение на вратаря
Спорт 05:15
Moody's: Реализуемые реформы еще больше укрепят чистые кредитные позиции Азербайджана
Бизнес 05:00