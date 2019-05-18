Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле

Танкер Vitaspirit под флагом Мальты врезался в субботу в исторический особняк, расположенный на берегу пролива Босфор в Стамбуле. Об этом сообщила газета Daily Sabah, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенному заявлению администрации Стамбула, сухогруз перевозил ячмень по маршруту Россия - Саудовская Аравия. Ранее издание писало о том, что судно следовало из Египта на Украину. Причиной столкновения танкера со зданием называют остановку двигателя.

Ранее турецкое издание писало также о неполадках в системе рулевого управления. В результате инцидента, произошедшего около 16:00 по местному времени (совпадает с московским), никто не пострадал.

По данным газеты, особняк был построен в XVIII веке, а в настоящее время используется для проведения свадеб и концертов. Его ориентировочная стоимость на рынке недвижимости составляет порядка $85 млн. После столкновения здание было серьезно повреждено, полностью разрушены стены на втором и третьем этажах.

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