Эрдоган будет наблюдать за военными учениями азербайджанских ВВС

20 мая 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в провинцию Конья будет также наблюдать за военными учениями азербайджанских ВВС. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что визит Эрдогана в провинцию Конья состоится сегодня, 20 мая.

Отметим, что начиная с 13 мая этого года в Конье проходят военные учения под названием «Anadolu Ankası – 2019».

Кроме Азербайджана, в учениях участвуют ВВС Катара, Грузии, Италии, Пакистана и Румынии.

Учения продлятся до 24 мая этого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu

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