В Турции произошло землетрясение

21 мая 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Сома турецкой провинции Мармарис произошло землетрясение силой 3,8 балла, сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

«Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях», - пишут СМИ.

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, происходят здесь достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
виттер: @rhafizoglu

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