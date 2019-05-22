Турция снизила пошлины на американскую продукцию

БАКУ /Trend/ - Турция снизила пошлины на импортируемую из США продукцию в 22 наименованиях, сообщает Trend в среду со ссылкой на Resmi Gazete.

В ее числе фрукты, сухофрукты, рис, табачные изделия, алкогольные напитки, косметическая продукция, каменный уголь.

Снижение ставок пошлин варьирует в диапазоне от 22 до 50 процентов.

Отметим, что 17 мая США снизили пошлины на турецкую сталь вдвое — до 25 процентов.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел тариф на турецкую сталь в объеме 50 процентов. Были приняты и меры против других стран — например, на российскую сталь действует тариф 25 процентов, а на российский алюминий — 10 процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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