Турция снизила пошлины на американскую продукцию

22 мая 2019 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция снизила пошлины на импортируемую из США продукцию в 22 наименованиях, сообщает Trend в среду со ссылкой на Resmi Gazete.

В ее числе фрукты, сухофрукты, рис, табачные изделия, алкогольные напитки, косметическая продукция, каменный уголь.

Снижение ставок пошлин варьирует в диапазоне от 22 до 50 процентов.

Отметим, что 17 мая США снизили пошлины на турецкую сталь вдвое — до 25 процентов.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел тариф на турецкую сталь в объеме 50 процентов. Были приняты и меры против других стран — например, на российскую сталь действует тариф 25 процентов, а на российский алюминий — 10 процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай может осложнить доступ США к рынку редкоземельных металлов
В мире 10:32
США намерены в 2020 году завершить эксплуатацию орбитального телескопа Spitzer
В мире 10:03
Турция ратифицировала ряд соглашений с Узбекистаном
Турция 09:36
Две японские корпорации отложили продажу новых моделей смартфонов Huawei
В мире 09:21
Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Энергетика 08:10
Трамп заявил, что Конгресс должен ратифицировать новый договор NAFTA
США 08:00
Лента новостей
Таир Миркишили: Конечная цель экономического развития – обеспечение лучшей жизни граждан Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 10:34
Китай может осложнить доступ США к рынку редкоземельных металлов
В мире 10:32
Туркменистан планирует значительно увеличить экспорт газа в Китай к 2021 году
Энергетика 10:27
Эксперт: 70% товарооборота Ирана не с соседними странами (Эксклюзив)
Экономика 10:08
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:06
США намерены в 2020 году завершить эксплуатацию орбитального телескопа Spitzer
В мире 10:03
Посол: IGB является приоритетом для Греции, для энергетической стратегии ЕС (Эксклюзив)
Энергетика 10:02
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 10:02
Туркменистан изучает с ОЭСР вопросы по стимулированию притока инвестиций
Бизнес 09:59