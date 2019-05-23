ЦИК обосновала свое решение о повторном голосовании на выборах мэра Стамбула

БАКУ /Trend/ - ЦИК Турции обосновала свое решение о повторном голосовании на выборах мэра Стамбула, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, ЦИК заявила, что, несмотря на требование законодательства, 225 глав и 3500 сотрудников избирательных участков в Стамбуле не являлись госслужащими.

Кроме этого, ЦИК опубликовал окончательные результаты муниципальных выборов в Турции.

Согласно результатам, на выборах глав муниципалитетов Партия справедливости и развития набрала 54,76 процента, Народно республиканская партия - 17,71 процента, Партия националистического движения - 17,20 процента, Демократическая партия народов - 4,21 процента, «İYİ Parti» - 1,77 процента, «Сеадет» - 1,55 процента.

Отметим, что повторные выборы мера Стамбула назначены на 23 июня.

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