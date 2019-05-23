ЦИК обосновала свое решение о повторном голосовании на выборах мэра Стамбула

23 мая 2019 05:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЦИК Турции обосновала свое решение о повторном голосовании на выборах мэра Стамбула, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, ЦИК заявила, что, несмотря на требование законодательства, 225 глав и 3500 сотрудников избирательных участков в Стамбуле не являлись госслужащими.

Кроме этого, ЦИК опубликовал окончательные результаты муниципальных выборов в Турции.

Согласно результатам, на выборах глав муниципалитетов Партия справедливости и развития набрала 54,76 процента, Народно республиканская партия - 17,71 процента, Партия националистического движения - 17,20 процента, Демократическая партия народов - 4,21 процента, «İYİ Parti» - 1,77 процента, «Сеадет» - 1,55 процента.

Отметим, что повторные выборы мера Стамбула назначены на 23 июня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Reuters: Трамп и Эрдоган могут встретиться на полях саммита G20 в Японии
США 04:44
Госдепартамент пригрозил "крайне негативными последствиями" поставок С-400 в Турцию
США 02:09
Около десяти человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Турция 22 мая 22:31
Компании Казахстана и Азербайджана - ключевые участники Транскаспийского транспортного маршрута - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 22 мая 22:28
В Турции увеличился совокупный капитал туркменских компаний
Турция 22 мая 12:19
Турция снизила пошлины на американскую продукцию
Турция 22 мая 10:19
Лента новостей
Российский аппарат просканирует недра Луны
Россия 06:15
Panasonic приостановила торговые операции с Huawei
В мире 06:00
В Мексике девять человек погибли в столкновении банд
Другие страны 05:32
Почему в космосе запрещен алкоголь?
В мире 04:59
Reuters: Трамп и Эрдоган могут встретиться на полях саммита G20 в Японии
США 04:44
Дэниел Крэйг перенесет операцию после травмы на съемках нового фильма
В мире 04:23
Трамп призвал демократов заниматься законами, а не расследованиями
США 04:06
На рынке внутренних авиарейсов Бразилии появился первый иностранный участник
Арабские страны 03:45
Пентагон рассматривает запрос об отправке 5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток
США 03:26