В Стамбуле задержано более 300 нелегалов

25 мая 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За два дня в Стамбуле были задержаны 348 нелегалов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в их числе 176 нелегалов из Ирака, Пакистана, Афганистана и ряда североафриканских стран.

По данным СМИ, среди задержанных есть женщины и дети.

Все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее МВД Турции распространил информацию о задержании в январе-апреле 2019 года 79 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них являются гражданами Афганистана.

«В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии», - говорилось в сообщении МВД Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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