БАКУ /Trend/ - Полиция Турции проводит масштабные операции против наркоторговцев в провинции Бурса. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
В них участвуют более тысячи полицейских. Задержано свыше 40 человек.
Операции проводятся по заранее установленным адресам.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.
«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.
Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.
В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.
За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
виттер: @rhafizoglu
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