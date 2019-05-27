Полиция Турции проводит масштабные операции

27 мая 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции проводит масштабные операции против наркоторговцев в провинции Бурса. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

В них участвуют более тысячи полицейских. Задержано свыше 40 человек.

Операции проводятся по заранее установленным адресам.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
виттер: @rhafizoglu

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