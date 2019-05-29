Полиция Стамбула пресекла деятельность группировки по организации нелегальной миграции

БАКУ /Trend - Полиция Стамбула провела операцию против организаторов нелегальной миграции, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции задержаны 25 членов группировки, которая переправляла нелегальных мигрантов в Европу.

По данным СМИ, группировку возглавлял гражданин Ирака Омар Таффик.

Члены группировки переправляли мигрантов из Сирии, Ирака, а также из других стан в Европу нелегальным путем.

В планировании операции приняла участие турецкая разведка.

Отметим, что ранее МВД Турции распространило информацию о задержании в январе-апреле 2019 года 79 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них являются гражданами Афганистана.

«В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии», - говорилось в сообщении МВД Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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