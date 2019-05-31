В Турции произошло землетрясение

31 мая 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Бодрум турецкой провинции Мугла произошло землетрясение силой 4,8 балла, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

«Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях», - пишут СМИ.

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, происходят здесь достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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