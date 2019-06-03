В Стамбуле пройдут масштабные митинги

3 июня 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле пройдут масштабные митинги с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Цель митингов - поддержка кандидата от Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырыма во время повторных муниципальных выборов", - сообщают СМИ.

Митинги пройдут 15-16 июня.

Митинги с участием президента и министров будут проведены в трех районах Стамбула.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что проведение повторных муниципальных выборов в Стамбуле не противоречит принципам демократии.

17 апреля ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от ПСР Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов.

Ранее ЦИК Турции выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции официально обратилась в ЦИК страны для проведения повторных выборов в Стамбуле.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал ранее, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы.

Президент Турции заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы. По его словам, для выявления виновников правящая партия обратилась в ЦИК.

Глава государства добавил, что ПСР не допустит обмана избирателей.

ПСР заявляла, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

Напомним, что в целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и Партии националистического движения набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС не будет вести переговоры с Турцией по новым пунктам
Турция 29 мая 17:12
Совет сотрудничества тюркоязычных государств должен развивать отношения с другими организациями – Эрдоган
Турция 21 мая 09:18
Эрдоган будет наблюдать за военными учениями азербайджанских ВВС
Турция 20 мая 15:05
Эрдоган поручил ускорить реформы для вступления Турции в полноправные члены ЕС
Турция 17 мая 10:47
Турция не допустит создания террористами государства на севере Сирии – Эрдоган
Турция 17 мая 10:17
В ряде городов Турции создаются особые индустриальные зоны
Бизнес 16 мая 09:34
Лента новостей
В Баку продолжает свою работу İnnoFest Village (ФОТО)
Общество 11:02
На западе Индии 40 человек застряли на большой высоте на карусели
Другие страны 10:43
SOCAR и «Сбербанк» создали СП по загрузке Антипинского НПЗ
Энергетика 10:43
Азербайджанская компания расширяет сбытовую экспортную сеть
Бизнес 10:23
В двух бакинских поселках будут перебои в подаче воды
Общество 10:21
В Азербайджане победители олимпиад будут приниматься в вузы вне конкурса
Общество 10:17
Apple откажется от iTunes
В мире 10:15
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 10:03
В Баку состоялась просветительская промоакция на тему детского Интернета
ИКТ 09:46