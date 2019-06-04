"Турецкие авиалинии" отменили полеты в Судан

4 июня 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Турецкие авиалинии" (THY) отменили полеты в Судан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Причиной этого является нестабильная ситуация в Судане.

По данным СМИ, точная дата возобновления полетов неизвестна.

Отметим, что суданская армия накануне приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Число погибших превысило 35 человек, сотни получили ранения, говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана.

Согласно комитету, точное число погибших не может быть установлено в связи с тем, что "вооруженные ополченцы и службы правопорядка окружают больницы и нападают/задерживают врачей". Кроме того, по словам протестующих и врачей, тела многих погибших были выброшены в реку Нил, отмечается в заявлении.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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