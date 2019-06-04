До полной победы над террористами в Ираке осталось очень мало – Эрдоган

4 июня 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До полной победы над террористами в Ираке осталось очень мало, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, борьба с террористами является приоритетом для Турции.

Он отметил, что военные операции ВС и ВВС Турции на севере Ирака показывают решимость страны в борьбе с терроризмом.

«Операции на севере Ирака будут продолжены до уничтожения последнего террориста», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая этого года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, в районах Авашин-Байсан и Метина.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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