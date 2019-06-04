Названо число круизных лайнеров, прибывших в турецкие порты с начала года

4 июня 2019 15:16 (UTC+04:00)

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