Эрдоган и его супруга стали свидетелями на свадьбе Озила (ВИДЕО)

8 июня 2019 06:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Накануне состоялась свадьба немецкого футболиста турецкого происхождения Месута Озила, который является игроком футбольного клуба "Арсенал", с возлюбленной Амине Гюльше, сообщает Trend.

По данным видеокадров, опубликованных в социальных сетях, можно заметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган приняли участие на свадебной церемонии футболиста, более того, они выступили в роли свидетелей.

Произнесший речь на свадьбе футболиста турецкий лидер, пожелал счастья молодой паре и вручил свидетельство о браке Амине Гюльше.

Свадебная церемония состоялась в Стамбуле в кругу семьи и друзей.

Напомним, что в прошлом году перед чемпионатом мира Озил встретился с президентом Турции, который находился с рабочим визитом в Лондоне. Позднее в Германии выступили с жесткой критикой игрока по поводу данной встречи.

Озил же, в свою очередь, 22 июля объявил о завершении карьеры в сборной и объяснил свое решение тем, что столкнулся с проявлениями расизма не только со стороны болельщиков, но и со стороны немецких политиков. Футболист считает, что они пытаются использовать его турецкое происхождение в качестве инструмента политической пропаганды. Эрдоган поддержал решение спортсмена, указав, что его действия полностью отвечают интересам нации и родины.

(Автор: Али Гасымов)

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