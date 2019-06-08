Минобороны Турции обнародовало число уничтоженных террористов на севере Ирака

8 июня 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках масштабной операции на севере Ирака, продолжающейся в течение 13 дней, ВС Турции ликвидировали 43 боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, общее число нейтрализованных опорных пунктов террористов достигло 74.

Операции проводятся в районах Хакурк, Зап и Авашин.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая 2019 года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, приступив к их проведению, также в районах Авашин-Байсан и Метина.

Турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции 27 марта провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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