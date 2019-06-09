Вице-президент Турции посетит Женеву

9 июня 2019 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Турции Фуат Октай отправится с визитом в Женеву (Швейцария) для участия на сессии Международной конференции труда (МОТ), приуроченной к столетнему юбилею организации, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Мероприятие на тему "Будущее бизнеса" стартует 10 июня в Женеве.

Отмечается, что Октай также планирует провести двусторонние встречи с лидерами стран-участниц МОТ.

Наряду с Октаем в Женеву направится министр по делам семьи, труда и социального обеспечения Турции Зехра Зюмрют Сельчук.

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